Finanza: Gualtieri, da operazione Borsa Italiana vantaggi per investitori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con grande apprezzamento la sottoscrizione dell'accordo vincolante che porterà all'ingresso di Borsa Italiana nel gruppo Euronext con l'importante presenza di investitori italiani nell'ambito del nuovo gruppo. È un passaggio fondamentale nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo, e avviene grazie a un'operazione che vedrà l'Italia in posizione centrale all'interno di un gruppo leader a livello internazionale. Investitori e imprese italiani avranno la possibilità di accedere a un pool più ampio di liquidità e a nuove opportunità di investimento e di crescita". È quanto ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla decisione di London Stock Exchange di accettare la proposta ricevuta da Euronext. (segue) (com)