Finanza: Gualtieri, da operazione Borsa Italiana vantaggi per investitori e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese e le nostre infrastrutture manterranno un ruolo strategico nel contesto del nuovo gruppo grazie a una adeguata rappresentatività dell'Italia nella governance di Euronext e una posizione di primo piano a livello industriale delle nostre infrastrutture di trading e post-trading - ha aggiunto -. Borsa Italiana continuerà a rappresentare la sede di riferimento per la quotazione e la negoziazione in Italia delle nostre imprese che potranno beneficiare di un ampliamento del pool di liquidità a loro disposizione. Una particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo di programmi per facilitare l'accesso ai finanziamenti azionari e obbligazionari per le imprese. Elite, la piattaforma italiana dedicata alle aziende ambiziose e a forte potenziale di crescita che intendono avvicinarsi ai mercati finanziari, potrà beneficiare delle nuove sinergie di gruppo e proseguire così nell'importante missione di promuovere la finanza di mercato presso le nostre Pmi". (segue) (com)