Usa: “Axios”, il rapporto Barr sul Russiagate non sarà pubblicato prima delle elezioni

- I risultati della controinchiesta del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul Russiagate non saranno pubblicati prima delle elezioni. È quanto, secondo il sito d’approfondimento politico “Axios”, il procuratore generale William Barr ha detto nelle ultime ore ai leader del Partito repubblicano. Le indagini, guidate dal procuratore John Durham, dovrebbero confluire in un rapporto potenzialmente esplosivo che i Repubblicani speravano da tempo di poter utilizzare in campagna elettorale contro il candidato del Partito democratico Joe Biden, che all’epoca dei fatti al centro dell’inchiesta era vice del presidente Barack Obama. La controinchiesta di Durham, infatti, si concentra su presunti “seri abusi” dell’amministrazione Obama e dell’intelligence statunitense commessi al fine di dimostrare una collusione tra il presidente Donald Trump e la Russia. “Si tratta di uno scenario da incubo. Essenzialmente, quella che per un anno e mezzo è stata forse l’arma numero uno per i Repubblicani diventa virtualmente insignificante se non può essere utilizzata prima delle elezioni”, ha spiegato ad “Axios” una fonte repubblicana al Congresso. Barr, in particolare, avrebbe consigliato ai suoi interlocutori di non aspettarsi né incriminazioni, né un rapporto completo sulla controinchiesta prima del voto del 3 novembre. Le indiscrezioni non sono state commentate dal dipartimento di Giustizia, né dalla Casa Bianca. (segue) (Nys)