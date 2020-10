Usa: “Axios”, il rapporto Barr sul Russiagate non sarà pubblicato prima delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo le fonti di “Axios”, il procuratore generale ha spiegato che Durham sta prendendo in maniera “estremamente seria” le indagini, lavora in maniera “ponderata e cauta” e “occorre essere pazienti”. Per Barr, insomma, il procuratore titolare della controinchiesta sul Russiagate “non è preoccupato dalla necessità di completare le indagini entro una certa data per scopi politici”. Fonti interne alla Casa Bianca dipingono tuttavia Trump come “sempre più frustrato” dalla lentezza del processo e particolarmente indispettito nei confronti di Barr. A segnalarlo è anche l’intervista rilasciata ieri dal presidente statunitense a “Fox Business”. “Per essere onesti – ha detto Trump – Bill Barr sarà ricordato o come il più grande procuratore generale del nostro Paese o come il protagonista di una situazione molto triste. Ha tutte le informazioni di cui ha bisogno. Continua a volerne raccogliere sempre di più. Io ho detto: ‘Non c’è bisogno di altro’”. (segue) (Nys)