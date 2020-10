Usa: “Axios”, il rapporto Barr sul Russiagate non sarà pubblicato prima delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole per le quali, stando a indiscrezioni della stampa Usa, Barr si sarebbe a sua volta “irritato”. Da tempo i vertici repubblicani insistono sul fatto che la controinchiesta di Durham porterà all’arresto di alti funzionari dell’amministrazione Obama. Finora, tuttavia, le indagini hanno portato a una sola incriminazione, quella nei confronti dell’ex avvocato del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Kevin Clinesmith, il quale si è dichiarato colpevole di aver contraffatto un’email utilizzata per ottenere un mandato di sorveglianza per l’ex consigliere di Trump, Carter Page. Sempre secondo “Axios”, esponenti di spicco del Partito repubblicano stanno pensando ora di far pressione su Barr perché induca Durham a chiudere il rapporto prima del voto o almeno a declassificare alcuni documenti chiave delle indagini. (segue) (Nys)