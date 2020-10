Usa: “Axios”, il rapporto Barr sul Russiagate non sarà pubblicato prima delle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durham, riferiscono fonti del dipartimento di Giustizia, ha la reputazione di procuratore “molto scrupoloso ma anche molto lento”, in parte anche a causa della delicatezza di molte inchieste condotte. È il caso, per esempio, delle indagini sull’uso di tortura da parte della Cia, che vennero completate nel giro di anni. “Bill Barr dovrebbe seguire le istruzioni del presidente e declassificare o pubblicare tutti i documenti. Non c’è alcuna ragione per continuare a nascondere queste informazioni”, ha spiegato ad “Axios” una fonte della Casa Bianca. Va ricordato che proprio questa settimana, poche ore prima del dibattito tra il vice presidente Mike Pence e la senatrice democratica Kamala Harris, il direttore dell’Intelligence nazionale John Ratclift ha approvato la desecretazione di un corposo fascicolo di documenti relativi alla gestione dell’inchiesta Russiagate da parte dell’amministrazione Obama. La pubblicazione è stata in effetti seguita da una lunga serie di tweet da parte del presidente Trump, che ha parlato di “enorme complotto” nei suoi confronti da parte dei funzionari della precedente amministrazione. (Nys)