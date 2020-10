Pil: Franco (Bankitalia), scarsa crescita Paese non legata a passaggio a euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia ha colpito nostra economia "dopo una lunga fase di crescita molto debole. Negli ultimi 20-25 anni siamo cresciuti relativamente poco". Lo ha detto Daniele Franco direttore generale della Banca d'Italia nel corso del convegno Capri 2020 di EY. "Da anni ci interroghiamo sulle ragioni e le cause della lunga stagnazione", ha aggiunto per poi escludere: "Il problema non è l'euro. Altri Paesi dell'area euro hanno avuto un andamento del Pil pro-capite circa uguale a quello degli Stati Uniti e della Gran Bretagna". Il nostro Paese, ha spiegato Franco, è "frenato da fattori specifici" a partire dal fatto che mettiamo poche risorse su "investimenti fissi lordi" "spediamo poco in Ricerca e Sviluppo", abbiamo "buone scuole, università e studenti", ma "studiamo relativamente poco e abbiamo performance di apprendimento in alcune aree non adeguate". E ancora il direttore generale di Bankitalia ha elencato la "pressione fiscale elevata" dell'Italia e il fatto che le nostre "imprese piccole" hanno "difficoltà a imporsi nel mercati internazionali". (Rin)