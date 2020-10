© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Patrick Zaki hanno comminato altri 45 giorni di carcere. In diverse città d'Italia come Milano è esposto un poster di Zaki. In Campidoglio, nonostante il voto unanime dell'Aula ancora nessuna foto. La Raggi da che parte sta? Rispetti il voto dell'aula". Lo scrive in un tweet il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. (Rer)