Olocausto: Azzolina, oggi raccogliamo testimone della Memoria, porteremo al mondo con le scuole messaggio Segre

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha sottolineato: "Oggi siamo tutti parte di un momento storico, nessuno escluso. Insieme abbiamo appena ascoltato le parole di chi il silenzio lo ha rotto, molti anni fa, per raccontare la propria storia alle nuove generazioni, per impedire che quanto subìto potesse ripetersi. E insieme raccogliamo il testimone della Memoria". Nel suo intervento in occasione dell'ultima testimonianza pubblica della senatrice a vita Liliana Segre, davanti ai ragazzi della Cittadella della Pace di Rondine, Azzolina ha aggiunto: "Siamo orgogliosi e riconoscenti davanti alla senatrice Liliana Segre. La sua storia è anche la nostra storia. E porteremo al mondo il suo messaggio. Lo faremo con le scuole, con la convinzione di chi vuole vincere contro ogni odio e ogni indifferenza". (Rin)