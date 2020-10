Nobel: Toia (Pd), giusto riconoscimento e monito perchè si combatta insieme la fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Nobel per la Pace al programma alimentare mondiale dell'Onu è un riconoscimento giusto e importante, che rafforza il concetto di pace non solo come prevenzione e risoluzione dei conflitti, ma come sistema di politiche mondiali che assicurino diritti alle persone, compreso quello all'alimentazione. Un monito per tutti noi e per le istituzioni affinché si combatta insieme la fame. Un obiettivo, questo, che non potrà essere raggiunto se non portando avanti la lotta allo spreco di cibo e l'impegno per una alimentazione sostenibile. Oggi sappiamo che il tradizionale sistema produttivo di cibo è insostenibile per un pianeta con una crescente popolazione da sfamare. È compito nostro guidare una rivoluzione che cambierà in maniera drastica il modo in cui coltiviamo, produciamo, trasportiamo e consumiamo il cibo". Lo dichiara in una nota l'eurodeputata del PD Patrizia Toia commentando l'assegnazione del Nobel per la Pace 2020 al Wfp. (Com)