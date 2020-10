Usa: l'arma segreta di Trump si rivela caricata a salve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati della controinchiesta del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul Russiagate non saranno pubblicati prima delle elezioni. È quanto, secondo il sito d’approfondimento politico “Axios”, il procuratore generale William Barr ha detto nelle ultime ore ai leader del Partito repubblicano. Le indagini, guidate dal procuratore John Durham, dovrebbero confluire in un rapporto potenzialmente esplosivo che i Repubblicani speravano da tempo di poter utilizzare in campagna elettorale contro il candidato del Partito democratico Joe Biden, che all’epoca dei fatti al centro dell’inchiesta era vice del presidente Barack Obama.La controinchiesta di Durham, infatti, si concentra su presunti “seri abusi” dell’amministrazione Obama e dell’intelligence statunitense commessi al fine di dimostrare una collusione tra il presidente Donald Trump e la Russia. “Si tratta di uno scenario da incubo. Essenzialmente, quella che per un anno e mezzo è stata forse l’arma numero uno per i Repubblicani diventa virtualmente insignificante se non può essere utilizzata prima delle elezioni”, ha spiegato ad “Axios” una fonte repubblicana al Congresso. Barr, in particolare, avrebbe consigliato ai suoi interlocutori di non aspettarsi né incriminazioni, né un rapporto completo sulla controinchiesta prima del voto del 3 novembre. Le indiscrezioni non sono state commentate dal dipartimento di Giustizia, né dalla Casa Bianca.Sempre secondo le fonti di “Axios”, il procuratore generale ha spiegato che Durham sta prendendo in maniera “estremamente seria” le indagini, lavora in maniera “ponderata e cauta” e “occorre essere pazienti”. Per Barr, insomma, il procuratore titolare della controinchiesta sul Russiagate “non è preoccupato dalla necessità di completare le indagini entro una certa data per scopi politici”. Fonti interne alla Casa Bianca dipingono tuttavia Trump come “sempre più frustrato” dalla lentezza del processo e particolarmente indispettito nei confronti di Barr. A segnalarlo è anche l’intervista rilasciata ieri dal presidente statunitense a “Fox Business”. “Per essere onesti – ha detto Trump – Bill Barr sarà ricordato o come il più grande procuratore generale del nostro Paese o come il protagonista di una situazione molto triste. Ha tutte le informazioni di cui ha bisogno. Continua a volerne raccogliere sempre di più. Io ho detto: ‘Non c’è bisogno di altro’”.Parole per le quali, stando a indiscrezioni della stampa Usa, Barr si sarebbe a sua volta “irritato”. Da tempo i vertici repubblicani insistono sul fatto che la controinchiesta di Durham porterà all’arresto di alti funzionari dell’amministrazione Obama. Finora, tuttavia, le indagini hanno portato a una sola incriminazione, quella nei confronti dell’ex avvocato del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Kevin Clinesmith, il quale si è dichiarato colpevole di aver contraffatto un’email utilizzata per ottenere un mandato di sorveglianza per l’ex consigliere di Trump, Carter Page. Sempre secondo “Axios”, esponenti di spicco del Partito repubblicano stanno pensando ora di far pressione su Barr perché induca Durham a chiudere il rapporto prima del voto o almeno a declassificare alcuni documenti chiave delle indagini.Durham, riferiscono fonti del dipartimento di Giustizia, ha la reputazione di procuratore “molto scrupoloso ma anche molto lento”, in parte anche a causa della delicatezza di molte inchieste condotte. È il caso, per esempio, delle indagini sull’uso di tortura da parte della Cia, che vennero completate nel giro di anni. “Bill Barr dovrebbe seguire le istruzioni del presidente e declassificare o pubblicare tutti i documenti. Non c’è alcuna ragione per continuare a nascondere queste informazioni”, ha spiegato ad “Axios” una fonte della Casa Bianca. Va ricordato che proprio questa settimana, poche ore prima del dibattito tra il vice presidente Mike Pence e la senatrice democratica Kamala Harris, il direttore dell’Intelligence nazionale John Ratclift ha approvato la desecretazione di un corposo fascicolo di documenti relativi alla gestione dell’inchiesta Russiagate da parte dell’amministrazione Obama. La pubblicazione è stata in effetti seguita da una lunga serie di tweet da parte del presidente Trump, che ha parlato di “enorme complotto” nei suoi confronti da parte dei funzionari della precedente amministrazione. (Nys)