Salute: FS, vaccinazione antinfluenzale gratis per i ferrovieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà gratuita per tutti i dipendenti delle società del Gruppo FS Italiane la vaccinazione antinfluenzale 2020. La decisione dell'azienda, come riporta FSNews, assunta in accordo con le Organizzazioni Sindacali lo scorso 8 ottobre, offre ai dipendenti che scelgono volontariamente di vaccinarsi (esclusi coloro che, per legge, già godono della gratuità della stessa), un contributo economico in busta paga che coprirà il costo della vaccinazione. Quella di incentivare l'adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale è una misura di welfare assunta dall'azienda in coerenza con quanto promosso dal ministero della Salute soprattutto in questa particolare congiuntura di lotta al Covid-19. (segue) (com)