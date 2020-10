Moldova: presidente Dodon, alcuni ministri dovrebbero essere cambiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devono essere evitate pratiche che violano gli standard internazionali, come osservato dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Osce / Odihr) nelle elezioni precedenti, come l'acquisto di voti, l'uso improprio delle risorse statali e la pressione sugli elettori. L'Unione europea invita le autorità della Moldova ad attuare pienamente e senza ulteriori ritardi le raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e dell'Osce / Odihr per garantire la trasparenza del finanziamento dei partiti e delle campagne. L'Ue si aspetta inoltre che le autorità della Moldova agevolino il lavoro senza ostacoli degli osservatori elettorali nazionali e internazionali. È particolarmente importante garantire la sicurezza di elettori e osservatori per quanto riguarda la pandemia di coronavirus. (Moc)