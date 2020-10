Repubblica Ceca: partito Stan tratta possibile alleanza elettorale con i Pirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito ceco Sindaci e indipendenti (Stan) ha deciso di dare il via a negoziati con il Partito pirata per la formazione di una coalizione alla pari alle prossime elezioni parlamentari. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". A detta del leader di Stan, Vit Rakusan, le recenti elezioni amministrative regionali hanno dimostrato che la cooperazione tra partiti ha un senso se c'è un accordo programmatico. I Pirati decideranno entro la metà di ottobre se correre da soli o se farlo in coalizione. Una consultazione condotta tra i simpatizzanti e gli iscritti a Stan "conferma che la cooperazione con i Pirati è quella che attira i maggiori consensi", ha detto Rakusan. (Vap)