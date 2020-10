Montenegro: premier designato Krivokapic invita Partito bosgnacco ad incontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha annunciato che proporrà al parlamento Zdravko Krivokapic come nuovo premier designato. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'annuncio è stato fatto al termine di una riunione avvenuta a Podgorica fra Djukanovic e i leader delle tre coalizioni che costituiscono la nuova maggioranza nel paese. Le consultazioni sono avvenute con lo stesso Krivokapic, con Aleksa Becic e con Dritan Abazovic. Il capo dello Stato ha sottolineato che il Montenegro è l'unica Repubblica dell'ex Jugoslavia dove non ci sono state guerre e ha ricordato che durante i 30 anni di governo della sua forza politica, il Partito democratico dei socialisti, il paese ha "ripristinato la sua indipendenza ed è diventato un membro della Nato". "Non dobbiamo permettere a nessun governo di mettere a repentaglio gli interessi vitali del Montenegro. L'esecutivo precedente ha approvato misure importanti e spero che il nuovo governo continuerà a lavorare per creare le condizioni per attrarre investimenti stranieri", ha detto Djukanovic. (segue) (Mop)