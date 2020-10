Montenegro: premier designato Krivokapic invita Partito bosgnacco ad incontro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della coalizione Per il futuro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, ha detto che la proposta di una nuova squadra di governo sarà presentata entro l'8 novembre in parlamento. Dopo quasi 30 anni al potere il Partito democratico dei socialisti (Dps) del Montenegro, guidato dall'attuale capo dello Stato Milo Djukanovic, non ha ottenuto la maggioranza per poter governare alle scorse elezioni del 30 agosto tenute a Podgorica. Pur rimanendo primo partito con 30 seggi, infatti, il Dps viene superato dall'alleanza formata da diverse coalizioni, ovvero Per il futuro del Montenegro, La Pace è la nostra nazione e Nero su Bianco. L'alleanza ha ottenuto complessivamente 41 seggi su 81 nel nuovo parlamento di Podgorica. (segue) (Mop)