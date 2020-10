© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piazzale del Verano e cimitero dimenticati. Zero rispetto per i defunti. Giardini nel degrado, erba che copre le tombe, rifiuti e residui di guano. Così appare il Verano. Ora che si avvicina il 2 novembre, la giunta Raggi offende anche i sentimenti dei cittadini". Lo scrive in una nota la consigliera capitolina del Pd Valeria Baglio. (Com)