Finanza: Abi, viva soddisfazione per cessione Borsa italiana a nuovo gruppo Euronext-Cdp

- Il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, e il direttore generale, Giovanni Sabatini, esprimono in una nota "viva soddisfazione per la cessione di Borsa italiana a favore del nuovo gruppo Euronext Cassa depositi e prestiti". L'Associazione bancaria italiana ha seguito con grande attenzione lo sviluppo della trattativa. Le banche sono infatti tra i principali emittenti di titoli quotati, sono tra i principali detentori e operatori in Titoli di Stato, sono direttamente o tramite controllate tra i principali operatori nell'intermediazione di strumenti finanziari. Avere un investitore come Cassa depositi e prestiti con una quota di partecipazione rilevante nel gruppo che controlla Borsa italiana è una garanzia per lo sviluppo di una infrastruttura essenziale per il mondo economico italiano. Ha dichiarato il presidente Patuelli: "Auspichiamo che nel nuovo gruppo borsistico europeo siano individuati appropriati strumenti di governo societario che consentano agli emittenti e agli intermediari italiani di contribuire alle scelte di sviluppo del nuovo gruppo borsistico".(Com)