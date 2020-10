Russia: creatore Novichok, esami Opac su Navalnyj non chiariscono se si tratti di avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sostanze trovate dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) nei campioni di sangue e urina dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj non sono necessariamente tossine utilizzate per scopi militari, sono presenti anche in prodotti chimici domestici e possono essere riscontrate anche dopo aver assunto pillole e alcol. Lo ha detto Leonid Rink, lo sviluppatore dell’agente nervino Novichok, in un’intervista a “Rt”. "Hanno trovato dei riscontri che potrebbero riferirsi a qualsiasi cosa: un detergente, un detersivo per pulire o semplicemente un'ammina di natura a me sconosciuta", ha aggiunto Rink. È impossibile stabilire esattamente cosa è stato identificato negli esami dell'Opac, perché non è stato spiegato, ha aggiunto l’esperto. "Inoltre, questi dati potrebbero emergere anche in seguito all'assunzione di pillole o di alcol", ha detto Rink. (Rum)