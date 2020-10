Olocausto: Sassoli, Liliana Segre un faro contro ogni forma intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, la senatrice a vita Liliana Segre rappresenta "un faro contro ogni forma di intolleranza" anche perché "il virus dell'antisemitismo, purtroppo, è ancora molto presente nella cultura europea e nelle nostre società". In un messaggio inviato in occasione dell'ultima testimonianza pubblica della senatrice nella Cittadella della pace di Rondine, Sassoli ha voluto ricordare che la senatrice "ha lasciato il suo straordinario patrimonio morale ai giovani ed al valore della relazione e dell'amicizia". E' un grande dono - ha aggiunto - che la senatrice sia sopravvissuta all'orrore di Auschwitz perché ci ha consentito di conoscere e migliorare, senza dimenticare la sua instancabile opera di pedagogia". (Rin)