Roma: vendita di alcolici oltre l'orario consentito, chiuso minimarket a San Lorenzo

- Nell’ambito dei quotidiani controlli alle attività commerciali del quartiere San Lorenzo, i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno dato esecuzione a un decreto di chiusura per 30 giorni, emesso dal Prefetto di Roma, nei confronti di un market in via dei Sardi. I carabinieri hanno notificato il provvedimento, scaturito a seguito delle pregresse contestazioni per la vendita di bevande alcoliche da asporto oltre l'orario consentito, al proprietario e gestore del negozio, un cittadino del Bangladesh di 33 anni. (Rer)