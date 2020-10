Nobel: premio per la pace 2020 assegnato al Programma alimentare mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Nobel per la pace 2020 è stato assegnato al Programma alimentare mondiale (Pam). Secondo quanto riferisce il comitato organizzatore del premio, quest'anno sono stati presi in considerazione per il premio 318 candidati, di cui 211 individui e 107 organizzazioni. Lo scorso anno il premio Nobel per la pace era stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed per i suoi sforzi nel raggiungimento di un accordo di pace tra il suo paese e l'Eritrea.(Sts)