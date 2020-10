Covid: Gallo (M5s), De Luca è impreparato, code per il tampone a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sindaci - ha sottolineato Gallo - devono rispondere con ordinanze che obblighino gli studenti a tenere la mascherina sul volto anche tra i banchi per evitare focolai nelle scuole e poi nelle città. La regione con De Luca arriva largamente impreparata nell'organizzazione sanitaria. Le scene di code per il tampone a Napoli sono da terzo mondo e i cittadini campani votando De Luca si sono condannati a questa continuità. Non resta per noi che diventare eroi del nostro quotidiano indossando la mascherina. Possono farlo i bambini, gli anziani. Ed è questa la società in cui vale la pena di vivere, perché ci comportiamo da eroi preoccupandoci dei più fragili. Se non ci sono regole e organizzazione sanitaria regionale che non ci aiutano, agiamo noi con il nostro pezzo di responsabilità, il nostro impegno per aiutare gli altri". (Ren)