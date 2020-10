Istat: settore non profit si conferma in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessivamente, impiegano 853.476 dipendenti. Così l'Istat nel report relativo a struttura e profili del settore non profit nel 2018. Il numero di istituzioni non profit aumenta con tassi di crescita medi annui sostanzialmente costanti nel tempo (intorno al 2 per cento)mentre l’incremento dei dipendenti, pari al 3,9 per cento tra il 2016 e il 2017, si attesta all’1,0 per cento nel biennio 2017-2018. Rispetto al complesso delle imprese dell’industria e dei servizi,l’incidenza delle istituzioni non profit continua ad aumentare, passando dal 5,8 per cento del 2001 all’8,2 per cento del 2018, diversamente dal peso dei dipendenti che rimane pressoché stabile (6,9 per cento). (Ren)