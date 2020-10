Cooperazione: Italia-Myanmar, il 15 ottobre webinar su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del quinto anniversario dell’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’ambasciata d’Italia in Myanmar e la sede di Yangon dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) hanno organizzato il webinar dal titolo “Culture and Development - Cultural Heritage Conservation, Community engagement, and Sustainable Development: Lessons learnt from the Italian Development Cooperation in Southeast Asia”. L’evento, si legge in un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Yangon, si svolgerà online il 15 ottobre prossimo alle ore 15.00 del Myanmar (le 10.30 in Italia), nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, tradizionalmente organizzato da ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. “L’Agenda 2030 si declina nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente. Siamo fermamente convinti che la cultura sia un elemento trasversale a queste tre dimensioni, oltre ad esprimere uno degli asset principali del nostro paese. L’azione dell’Italia in Myanmar e nel mondo è sempre stata coerente con questi obiettivi”, afferma l’ambasciatrice d’Italia a Yangon, Alessandra Schiavo. (segue) (Com)