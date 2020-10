Cooperazione: Italia-Myanmar, il 15 ottobre webinar su sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il webinar, attraverso il racconto degli interventi della cooperazione culturale Italiana in Myanmar e nel Sud- est asiatico negli ultimi venti anni, vuole essere un’occasione di confronto sulle strategie funzionali all’attuazione dell’Agenda 2030, nella convinzione che la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentino un volano allo sviluppo anche economico e sociale. “Negli ultimi anni, la Cooperazione italiana ha contribuito in modo costante alla protezione del patrimonio culturale del Sud-est asiatico, non ultimo attraverso il supporto ai siti delle città Pyu e al sito di Bagan, in Myanmar, nominati con successo come Patrimonio dell’Umanità rispettivamente nel 2014 e 2019. Un lavoro condotto in sinergia con le Istituzioni locali, con le organizzazioni internazionali e le università, che ha dimostrato come la promozione e la protezione del patrimonio culturale siano risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile, confermando la necessità di una dimensione integrata, come previsto dall’Agenda 2030”, dichiara Walter Zucconi, titolare della sede di Yangon dell’Aics. All’evento prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni ed organizzazioni italiane ed internazionali che operano nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile e organizzazioni della società civile italiane che hanno maturato significative esperienze in Myanmar, lavorando a stretto contatto con le comunità locali. (Com)