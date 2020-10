Torino: Bussoleno, messa in sicurezza rotonda sulla strada provinciale 24 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tratto della Provinciale 24 all'intersezione con via Baroni ricade interamente entro la perimetrazione del centro abitato di Bussoleno ed è pertanto già soggetto al limite di velocità di 50 Km orari, purtroppo non rispettato da molti utenti. "Abbiamo lavorato con la massima celerità possibile per mettere subito in sicurezza l'intersezione. - spiega Fabio Bianco, Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici - Nel prossimo anno completeremo con la sistemazione definitiva della rotatoria”. Già nello scorso mese di agosto era iniziato il potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale di preavviso dell'incrocio e della limitazione di velocità. “La rotatoria risolve il problema della sicurezza in un incrocio molto trafficato – sottolinea la Sindaca Bruna Consolini – Riteniamo che la rotatoria sarà un deterrente per indurre automobilisti e motociclisti a ridurre la velocità. Quando sarà definitiva provvederemo ad abbellirla. Ringrazio sentitamente per l’impegno nel risolvere la criticità il Consigliere delegato Fabio Bianco, il Consigliere Mauro Carena, il portavoce della Zona omogenea 6-Valli di Susa e Sangone, Jacopo Suppo, i dirigenti, i tecnici e il personale della Direzione Viabilità 2”. (Rpi)