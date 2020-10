Polonia: Covid-19, per ora la chiusura delle scuole è esclusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità che le scuole in Polonia vengano chiuse a causa del coronavirus al momento non viene presa in considerazione. Lo ha dichiarato all'emittente "Polsat News" il portavoce del partito Diritto e giustizia (PiS), Radoslaw Fogiel. "Quasi il 99 per cento degli istituti scolastici opera in modo tradizionale", ha segnalato Fogiel. "La situazione è tale che nel corso delle prossime settimane decideremo come agire, a seconda che riusciamo a frenare la crescita dei contagi o avremo un problema importante. Ora è davvero difficile fare profezie", ha continuato il portavoce. (Vap)