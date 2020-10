Ue: Eurostat, 73 posti ospedalieri per cure psichiatriche ogni 100 mila abitanti nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018, c'erano 73 posti letto ospedalieri per cure psichiatriche ogni 100 mila abitanti nell'Unione europea e questo corrisponde al 14 per cento di tutti i letti d'ospedale. In Italia si è registrato il numero più basso: 9 posti ogni 100 mila abitanti. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Nel 2004, il primo anno per il quale sono disponibili dati a livello europeo, il numero di posti letto ospedalieri per cure psichiatriche ogni 100 mila abitanti era di 79. Da allora il tasso è diminuito continuamente. Tra gli Stati membri dell'Ue, il Belgio ha registrato il tasso più alto nel 2018, con 135 posti letto ospedalieri per cure psichiatriche ogni 100 mila abitanti, seguito da Germania (128; dati per il 2017) e Lettonia (122). All'altro estremo della scala, l'Italia ha registrato 9 posti letto per cure psichiatriche ogni 100 mila abitanti, Cipro (18) e Irlanda (34).(Beb)