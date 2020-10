Covid: Casati (dg Asl Latina), misure necessarie per evitare nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate dalla Regione Lazio che ha predisposto una mini serrata per 14 giorni a Latina e provincia a seguito di un aumento di positivi eccessivo rispetto alla media regionale è stato accolto come "necessario" dal direttore generale della Azienda sanitaria locale di Latina Giorgio Casati. In una nota, il dg afferma: "Le misure adottate, la cui permanenza in vigore è fissata in due settimane, sono state rese necessarie dall’andamento dei dati epidemiologici che, in questi ultimi giorni, ha fatto registrare andamenti tali da giustificare un livello di attenzione superiore a quello fino ad oggi mantenuto. Su base provinciale, infatti, la prevalenza dei casi attivi è quasi pari al 14 per 10.000 abitanti. Se si osserva la distribuzione dei casi per singolo Comune, ben 14 hanno superato abbondantemente la soglia di attenzione, fissata in 10 casi attivi per 10.000 abitanti, e altri 4 si avvicinano a tale parametro". (segue) (Com)