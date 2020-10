Imprese: bando digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde, 1.800.000 euro per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno pensato per garantire l'apertura in sicurezza delle fiere e, nello stesso tempo, dare un forte impulso alla digitalizzazione e alla tecnologia, come fattori complementari. Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde sono consapevoli quanto tutto il sistema fieristico possa fare da volano alle altre attività produttive. "Il settore fieristico è stato duramente colpito dal lungo periodo di chiusura delle attività che ha comportato in Lombardia l'annullamento o il rinvio di circa 30 eventi internazionali, pari al 50% delle manifestazioni totali normalmente svolte. È importante quindi sostenere, in questo periodo di difficoltà, il sistema fieristico lombardo negli investimenti necessari alla prevenzione del contagio e accompagnarlo nel percorso di ripresa – ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. Grande soddisfazione per questa misura - spiega l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. Una misura nata dal confronto con i protagonisti del settore. Siamo consapevoli che il sistema sia in grande sofferenza. Per questo abbiamo voluto riaprire le fiere nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie sostenendo le organizzazioni e i quartieri fieristici, perché è giusto ricominciare un percorso di ritorno alla normalità. Questo provvedimento non è sicuramente la soluzione di tutti i problemi, ma anche in questo modo vogliamo dimostrare tutta la nostra solidarietà e dare il massimo dell'impegno possibile." Il bando Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde si propone di favorire la ripresa delle attività del sistema fieristico e il loro adeguamento alle mutate situazioni di mercato conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenendo gli interventi in digitalizzazione delle manifestazioni fieristiche e gli adeguamenti dei quartieri fieristici agli standard di prevenzione e contenimento del contagio. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto delle sole spese ammesse al 70% per le spese in conto capitale e al 50% per le spese di parte corrente. (segue) (Com)