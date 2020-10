Imprese: bando digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde, 1.800.000 euro per rilancio settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi ammissibili sono: l'adozione di tecnologie digitali per l'estensione virtuale delle manifestazioni fieristiche (piattaforme di matching, smart catalog, piattaforme per l'esposizione virtuale e vetrine virtuali, ecc.), inclusa la realizzazione di siti web e di contenuti digitali per la promozione; interventi per l'adeguamento dei quartieri fieristici agli standard di prevenzione, sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19 (interventi edili, strutture e arredi per riorganizzare gli spazi, termoscanner, sistemi di ricambio d'aria, sistemi per il monitoraggio delle presenze antiassembramento, attrezzature per la sanificazione, sistemi informatici di automatizzazione dei processi quali bigliettazione, registrazione visitatori, gestione espositori ecc.), inclusi materiali di consumo, servizi per la pulizia e la sanificazione. Tali spese sono ammissibili solo per i soggetti proprietari e gestori di quartieri fieristici. L'iniziativa è realizzata in accordo con Regione Lombardia, assessorato Sviluppo Economico, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo ed ha una dotazione complessiva di 1.800.000 euro. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 20 novembre 2020 in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it. (Com)