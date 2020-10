© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Germania: il direttore dell'intelligence interna, Thomas Haldenwang, illustra le nuove sfide per l'agenzia, dallo spionaggio tradizionale a quello industriale, dagli omicidi mirati all'azione di potenze straniere contro i loro oppositori che risiedono in Germania o tentano di ottenere le formule per il vaccino contro il coronavirus. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12. (Res)