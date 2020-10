Milano: al via special edition di "CorriBicocca", l'università corre per il San Gerardo di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una gara di solidarietà, nel rispetto delle misure anti-Covid, ma la CorriBicocca non si ferma. L'Università di Milano-Bicocca e il CUS Milano hanno ideato una special edition della manifestazione, giunta alla sua terza edizione, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell'ospedale San Gerardo di Monza, in prima linea nell'affrontare la lotta al Covid-19, fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria. La CorriBicocca rinasce così nella forma di una staffetta 1000x1000 metri, inclusiva e aperta a tutti, come da tradizione. Tra il 19 e il 31 ottobre, dalle ore 9 alle 17, ogni partecipante percorrerà la distanza cronometrata di 1000 metri sulla pista di atletica del Bicocca Stadium. Si tratta di una staffetta "virtuale e solidale": i partecipanti si alterneranno individualmente in pista, con la libertà di scegliere, nel periodo di svolgimento della manifestazione, il giorno e l'orario della corsa. Il costo di iscrizione alla manifestazione è di 5 euro; per ogni partecipante, l'Ateneo e il Cus aggiungeranno altri 5 euro e l'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza al San Gerardo di Monza. Gratuita l'iscrizione per i bambini sotto i 13 anni, accompagnati da un genitore. Iscriversi è semplice e veloce: basta inviare una mail a iscrizioni@corribicocca.it, seguendo le indicazioni riportate sul sito della manifestazione (www.corribicocca.it). L'iscrizione sarà finalizzata versando i 5 euro direttamente alla consegna del pacco gara contenente la maglia ufficiale della manifestazione e i prodotti degli sponsor all'interno del centro sportivo Bicocca Stadium, nel giorno scelto per la corsa. Tramite un'app verrà cronometrata la prestazione, che potrà poi essere condivisa con la community CorriBicocca. (segue) (Com)