Milano: Maran, per tavolini all'aperto proroga-ponte fino a 31/12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova normativa sulla concessione del suolo pubblico gratuita che ha consentito agli esercizi commerciali di Milano di posizionare arredi come tavoli e sedie all'esterno verrà prorogata fino al 31 dicembre. Nel frattempo il Comune lavorerà a una nuova delibera che stabilisca regole più a lungo termine, per esempio sugli orari di chiusura dei locali. Lo ha spiegato l'assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, a margine del Forum Forestami. "Faremo la prima proroga fino al 31 dicembre e poi lavoreremo per un provvedimento definitivo, che vada anche a fissare alcune regole sui punti critici che sono emersi. Siccome non credo che riusciremo a farlo approvare dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, faremo una proroga-ponte fino al 31 dicembre che è coerente con i provvedimenti del governo e nel mentre approviamo le norme più a lungo termine", ha spiegato Maran, ribadendo il suo "giudizio molto positivo di quello che è accaduto: l'organizzazione, l'essere seduto e il mantenimento della distanza sono elementi che aiutano il controllo. Quando la gente sta seduta aiuta le attività e sta all'aria aperta e mantiene le distanze". "Di sicuro - ha poi ammesso l'assessore - ci sono dei punti che vanno meglio sistemati, come in tutte le sperimentazioni: si deve lavorare sul tema degli orari, dove ci sono delle criticità, e sul consumo in piedi". (Rem)