Armenia: premier Pashinyan a "la Repubblica", è ricominciato il genocidio turco contro di noi (4)

- Non deve essere facile per un pacifista come Pashinyan, che dice d'ispirarsi a Gandhi, Martin Luther King e Mandela, andare in guerra con l'elmetto e l'uniforme. "Quando c'è un attacco terroristico in corso sei costretto a reagire, e oggi, gli armeni del Nagorno-Karabakh devono difendere il loro diritto alla vita. Certo, servirebbe anche un coinvolgimento internazionale, altrimenti la minaccia jihadista si diffonderà ovunque, perché sono certo che gli azeri non sono in grado di controllare gli islamisti che Ankara ha messo al loro fianco. Secondo la nostra intelligence, quando arrivano nei villaggi dell'Azerbaigian, come prima cosa i jihadisti cercano di impedire la vendita di alcol e di applicare la sharia". Questa guerra lo coinvolge anche nel privato. "Sì, perché mio figlio che ha vent'anni è appena partito al fronte da volontario", ha concluso Pashinyan. (Res)