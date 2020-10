Mali: atterrati a Bamako i quattro ostaggi rilasciati ieri, fra loro i due italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro ostaggi rilasciati ieri in Mali, fra cui i due italiani padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, sono atterrati ieri sera a Bamako a bordo di un aereo militare. Lo riferisce la stampa maliana, secondo cui una folla di persone festanti era presente ad accoglierli. Presenti all'arrivo dell'aereo il figlio dell'operatrice umanitaria Sophie Petronin, mentre l'ex ministro Soumaila Cissé ha abbracciato un parente ed è stato accolto da sostenitori che scandivano il suo nome. "Devo dire che non ho subito alcuna violenza fisica o verbale", ha detto Cissé parlando alla televisione statale del Mali, aggiungendo che è stato tenuto in isolamento quasi totale nel Sahara. Il rilascio suo e degli altri ostaggi, ha aggiunto, era stato comunicato loro lo scorso 5 ottobre, ma le misure di sicurezza hanno ritardato il rientro. (segue) (Res)