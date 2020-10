Mali: atterrati a Bamako i quattro ostaggi rilasciati ieri, fra loro i due italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cissé, già ministro delle Finanze, è stato rapito da uomini armati lo scorso 25 marzo nella regione settentrionale di Timbuctu durante la campagna elettorale per le elezioni legislative e da allora non se ne avevano avute più notizie. Il rilascio degli ostaggi è seguito alla liberazione da parte delle autorità maliane di quasi 200 prigionieri jihadisti lo scorso fine settimana, il che aveva alimentato speculazioni sull'imminenza di uno scambio di prigionieri. Si ritiene che il gruppo legato ad al Qaeda noto come Jama'a Nusrat ul Islam wa al Muslimin (Jnim) e i suoi associati tenessero almeno altri cinque stranieri oltre ai tre. Fra questi il medico australiano Ken Elliott, la suora colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argoti, il cittadino sudafricano Christo Bothma, la svizzera Beatrice Stockly e il rumeno Julian Ghergut. (Res)