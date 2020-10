Governo: Buffagni al "Corriere della Sera", troppe incomprensioni, basta liti nei 5 Stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta litigare. II M5s è come una famiglia che sta vivendo un momento di incomprensioni. E l'ora di mettere da parte la litigiosità perché la priorità sono gli italiani che si sono fidati di noi e che ci hanno portato due anni fa a essere il primo partito e quindi al governo del Paese. Dobbiamo fare quadrato perché le persone hanno bisogno di sicurezza e di prospettive". Dopo un lungo silenzio Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico e tra i big del Movimento, in una intervista al "Corriere della Sera" manda un messaggio chiaro ai suoi. Lui, che non ha mai nascosto di essere tra governisti ma che contemporaneamente è anche stimato nell'ala critica del M5s, nelle ultime settimane sta vestendo i panni del mediatore per una pace che però sembra difficile. "Nulla è impossibile. Quando si hanno obiettivi comuni si trova il modo per percorrere una strada tutti insieme. E oggi l'obiettivo principale che dobbiamo avere è dare certezze ai cittadini. Che tradotto significa lavoro e sicurezza, anche sanitaria". "Il Covid - continua il viceministro - ha colpito pesantemente il nostro tessuto produttivo ed è questa la vera emergenza nazionale. Dobbiamo intervenire per ridurre le tasse soprattutto alle Pmi, con interventi facilmente fruibili, rapidi ed efficaci, come chiedono da anni al Nord come al Sud. Su questo sensibilizzerò al massimo il presidente Conte e confido in una condivisione totale del governo. Bisogna inoltre aiutare le imprese che generano occupazione e che riportano la produzione in Italia: le aziende che si occupano di scienze della vita e di salute devono tornare a produrre in Italia e diventare centrali come l'industria pesante lo è in Germania". (segue) (Rin)