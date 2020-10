Governo: Buffagni al "Corriere della Sera", troppe incomprensioni, basta liti nei 5 Stelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornando al M5s, Di Battista ha criticato duramente il Movimento. "Alessandro è una risorsa. Le critiche costruttive sono sempre ben accette perché fare gli struzzi non porta a niente. Serve costruire, i problemi si affrontano, consapevoli però che siamo al governo e che abbiamo enormi responsabilità soprattutto in questa fase storica". Molti attaccano Davide Casaleggio e il ruolo di Rousseau. "II Movimento senza piattaforma non è il Movimento. Anche su questo tema sono sicuro che si troverà una soluzione costruttiva nell'interesse del Movimento stesso e degli Italiani evitando di intasare tribunali". Di Maio ha indicato l'alleanza con i dem come la via da seguire, Fico ha parlato di Amministrative 2021. "Di Maio politicamente è sempre il piu lucido tra noi, ma non credo nell'alleanza strutturale. Credo invece nel progetto comune dove però tutte le forze politiche possono portare un contributo ed un valore aggiunto con un'identità green chiara e punti di forza definiti come sviluppo sostenibile e sociale". L'iter degli Stati generali anche per Covid rischia di essere lungo e non inclusivo... "Qualsiasi cosa faccia il M5s viene criticato. Noi stiamo lavorando partendo dal basso con i nostri attivisti per essere in mezzo si cittadini". Intanto un M5s così fragile si trova a guidare il Paese. "Da quando siamo al governo abbiamo realizzato provvedimenti attesi da anni che stanno cambiando in meglio l'Italia. Penso alla Spazzacorrotti o ai 90 miliardi dati finora alle imprese con il Fondo di Garanzia, alla cassa integrazione o al patto per l'export. L'Ecobonus poi è una misura straordinaria, nata da una grande intuizione di Patuanelli e Fraccaro, che sposo al 100 per cento", ha concluso Buffagni. (Rin)