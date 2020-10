Emirati-Italia: lo spazio al centro del secondo webinar “Innov Italy Uae”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della Settimana mondiale dello Spazio e in ideale collegamento con la Expo2020 Space Week, si è svolto il secondo webinar del progetto "Innov Italy Uae", organizzato dall'ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con la Khalifa University for Science and Technology di Abu Dhabi e la Dubai Future Foundation. Organizzato ieri, il webinar è stato dedicato al tema dell'osservazione della terra e dell'esplorazione dello spazio, con l'obiettivo di esplorare le opportunità di collaborazione scientifica ed industriale tra i due Paesi, secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi. Dopo l'introduzione dell'ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, che ha evidenziato il ruolo di punta della ricerca e della tecnologia italiana nel settore spaziale sul piano globale e le potenzialità di sinergie con i progetti spaziali degli Emirati, da esplorare soprattutto nel quadro del memorandum d’intesa concluso nel 2016 tra l'Agenzia spaziale Italiana e l'omologa agenzia emiratina, sono intervenuti il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, ed il Direttore Generale dell'Agenzia spaziale degli Emirati, Mohammed al Ahababi, che hanno evidenziato le priorità dei rispettivi programmi di ricerca, con un particolare focus sull'osservazione della Terra e sulle sue numerose applicazioni delle immagini satellitari e sull'esplorazione dello spazio, con particolare riguardo per i nuovi programmi sulla Luna e su Marte. (segue) (Res)