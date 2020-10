Emirati-Italia: lo spazio al centro del secondo webinar “Innov Italy Uae” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte emiratina, i relativi programmi sono stati illustrati da Hamad al Marzooqi, Project Manager of the Emirates Lunar Mission (che mira a far atterrare un rover sulla superficie lunare nel 2024), e da Hessa Al Matroushi, Deputy Project Manager per la Sezione Scientifica della Emirates Mars Mission (nel cui quadro è stata lanciata quest'anno la sonda "Hope", che studierà l'atmosfera marziana a partire dal febbraio 2021, e che si prefigge di portare l'uomo sul Pianeta Rosso nell'orizzonte 2117). Sean Swei, direttore del Khalifa University Space Technology and Innovation Center di Abu Dhabi e Prashanth Marpu, direttore del Laboratorio Spaziale YahSat Space Lab, hanno quindi illustrato i progetti di ricerca dei rispettivi centri, finanziati dall'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Da parte italiana, Giuseppe Aridon, segretario generale della Federazione italiana industrie aerospaziali, difesa e sicurezza (Aiad), ha fornito un quadro complessivo delle competenze tecnologiche italiane nell'ambito dello spazio, sottolineando come l'Italia sia uno dei pochi paesi in grado di offrire l'intera catena di valore nell'industria spaziale; mentre Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio, e Massimo Claudio Comparini, vice amministratore delegato di Thales Alenia Space, hanno illustrato l'amplissimo ventaglio di competenze in materia, rispettivamente, delle soluzioni e dei servizi satellitari e della realizzazione di sistemi ed equipaggiamenti per telecomunicazioni spaziali, navigazione satellitare, osservazione della Terra e trasporto spaziale. L'incontro, moderato da Francesco Arneodo, preside associato della facoltà di Scienze e professore di Fisica presso la New York University di Abu Dhabi, ha consentito di evidenziare numerose possibilità di collaborazione tra Italia ed Emirati, che verranno ulteriormente approfondite in occasione di una Giornata sullo spazio con la partecipazione in presenza di tutti i portatori di interessi dei due Paesi, da organizzare negli Emirati nel corso del 2021, non appena la situazione sanitaria lo consentirà. (Res)