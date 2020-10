Marocco: 2.929 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.929 i nuovi contagi, 47 i decessi e 2.133 le guarigioni dal coronavirus registrati in Marocco nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Il nuovo bollettino ha portato il numero totale di contagi confermati nel Regno a 142.953 dal 2 marzo e il totale dei casi di completa guarigione a 120.275 Casi, con un tasso di guarigione dell'84,1 per cento. Il numero di morti è salito a quota 2.486, con un tasso di letalità dell'1,74 per cento. L’incidenza totale della malattia è pari a 393,7 contagi ogni centomila persone, con un indice di infezione di 8,1 contagi ogni centomila persone nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi attivi, attualmente in cura, è di 20.192 persone, ovvero una media di 55,6 casi ogni 100 mila abitanti. Il numero totale dei casi gravi o critici attualmente ricoverati nei reparti di rianimazione e terapia intensiva è di 440 casi, di cui 37 sottoposti a respirazione artificiale. (Mar)