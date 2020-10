Romania: ministro Difesa in visita a Washington, firmato documento di cooperazione con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa romeno Nicolae Ciuca, in visita ufficiale a Washington, e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper hanno firmato al Pentagono la "Roadmap for Defense Cooperation for 2020-2030". Durante l'incontro, i due ufficiali hanno parlato del Partenariato strategico dei due paesi e del fatto che la Romania sostiene la rotazione delle forze armate statunitensi nella regione del Mar Nero. Secondo un comunicato del ministero della Difesa di Bucarest, "il documento avanza le priorità strategiche per rafforzare la cooperazione sul Mar Nero, la continua rotazione delle forze statunitensi in Romania, il rafforzamento degli sforzi in materia di sicurezza informatica, resilienza e assistenza degli Stati Uniti per soddisfare le capacità alleate e modernizzare le forze armate". All'inizio dell'incontro, il ministro Ciuca ha inviato un messaggio di salute e di auguri per il presidente Donald Trump da parte dell'omologo romeno Klaus Iohannis. "I nostri paesi godono di un partenariato strategico eccezionale e duraturo, costruito nel tempo e in molte missioni nei teatri delle operazioni, dove i nostri soldati hanno combattuto insieme. Gli Stati Uniti sono un nostro partner affidabile e un alleato affidabile", ha affermato il ministro della Difesa. (segue) (Rob)