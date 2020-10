Romania: ministro Difesa in visita a Washington, firmato documento di cooperazione con Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ufficiali hanno anche discusso dell'evoluzione del Partenariato Strategico tra Romania e Stati Uniti in ambito militare e delle prospettive di intensificare la cooperazione nel campo della Difesa, attraverso le opportunità offerte dall'attuazione della Roadmap, quali elementi essenziali per garantire la sicurezza della Romania e la stabilità nella regione del Mar Nero. Secondo il ministero della Difesa, l'incontro è stato anche un'ottima occasione per uno scambio di opinioni sui principali cambiamenti in materia di sicurezza in ambito regionale e internazionale, nonché un'occasione per discutere questioni concrete legate alla cooperazione con gli Stati Uniti sia a livello bilaterale che in un contesto alleato. "La Romania sostiene con forza la rotazione delle forze armate statunitensi nella regione del Mar Nero. Comprendiamo che un tale impegno implica, per noi e per gli altri alleati, la generazione di capacità adeguate", ha affermato Ciuca, sottolineando che l'intensificazione del programma di esercitazioni svolto sul territorio romeno, in un quadro alleato e bilaterale con le forze armate statunitensi, è parte dell'obiettivo generale di rafforzare la presenza e la visibilità della Nato sul fianco orientale. Il ministro ha sottolineato la preoccupazione dell'esercito romeno per il miglioramento degli elementi di mobilità militare, come testimoniano i programmi già avviati per l'ammodernamento delle infrastrutture delle basi militari di Mihail Kogalniceanu e Campia Turzii. (segue) (Rob)