Romania: ministro Difesa in visita a Washington, firmato documento di cooperazione con Usa (3)

- Un altro argomento importante discusso è stato il contributo della Romania agli sforzi per condividere equamente le responsabilità, in tutte le sue dimensioni: risorse assegnate, capacità sviluppate e partecipazione alle operazioni, missioni e attività alleate. La Romania è considerata un alleato responsabile che mantiene lo stanziamento del 2 per cento del Pil per la Difesa. La cooperazione bilaterale nel campo dell'acquisizione di attrezzature è un elemento che rafforza il partenariato strategico. "Poche settimane fa, la Romania ha ricevuto il primo sistema Patriot: il nostro paese è il primo del fianco orientale ad avere nelle sue forze armate sistemi missilistici terra-aria. Lo stanziamento del 2 per cento del prodotto interno lordo per la difesa ha offerto, a partire dal 2017, prevedibilità alla politica dell'esercito rumeno di dotarlo di moderne attrezzature da combattimento e ha permesso di avviare e sostenere programmi di dotazione credibili", ha ricordato il ministro Ciuca. Il segretario alla Difesa Usa ha affermato che gli Stati Uniti apprezzano il fatto che la Romania sia un solido alleato e il legame tra le due nazioni si è rafforzato nel tempo, ribadendo il sostanziale impegno di Bucarest nella difesa missilistica alleata ospitando il sistema Aegis Ashore. Esper ha anche sottolineato che gli Stati Uniti rimangono fermamente impegnati insieme alla Romania nella promozione della pace, della democrazia e della libertà. (Rob)