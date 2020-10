Mali: viceministra Del Re su rilascio ostaggi italiani, “non avevamo mai perso la speranza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha accolto con “immensa felicità” la liberazione di padre Pierluigi Maccalli e di Nicola Chiacchio, nonché degli altri ostaggi rapiti dai gruppi jihadisti nel Sahel. “Non avevamo mai perso la speranza. Un Grazie sentitissimo in particolare all'intelligence italiana per il suo straordinario lavoro sottotraccia. Un grazie sincero alle autorità del Mali per la sensibilità e l'efficacia mostrate in questo caso. Il Mali è un paese amico. L'Italia e la comunità internazionale sosterranno il suo percorso di stabilizzazione democratica e di sviluppo socio-economico. Il partenariato paga sempre”, ha scritto Del Re in un post su Facebook. Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono stati rilasciati ieri al termine di oltre due anni di prigionia dopo essere stati rapiti in Mali nel 2018. Insieme a loro, la presidenza del Mali ha annunciato anche il rilascio dell’operatrice umanitaria francese Sophie Petronin, rapita in Mali nel dicembre del 2016, e dell’ex ministro Soumaila Cissé, rapito nel marzo scorso durante la campagna elettorale per le contestate elezioni legislative. Il rilascio degli ostaggi è seguito alla liberazione da parte delle autorità maliane di quasi 200 prigionieri jihadisti lo scorso fine settimana.(Res)