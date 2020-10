Venezuela: presidente Consiglio elettorale, arrivate macchine per il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, Indira Alfonzo, ha annunciato l’arrivo nel paese delle macchine per il voto elettronico, in vista delle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre. “Le macchine sono già qui, inizieranno ad essere controllate dal 12 ottobre”, ha detto Alfonzo in un’intervista a “Union Radio”. Il Cne, ha aggiunto, ha invitato oltre 300 personalità e organizzazioni internazionali ad accompagnare il processo elettorale. “Continueremo a mantenere la porta aperta per chi si presenterà”, ha detto Alfonzo, precisando che cinque organizzazioni nazionali parteciperanno come osservatori. (segue) (Vec)