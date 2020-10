Medio Oriente: capo negoziatore palestinese Saeb Erekat contagiato da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) e negoziatore palestinese, Saeb Erekat, ha annunciato di essere stato contagiato dal coronavirus. In un tweet sull'account Twitter di Erekat si legge: "La segreteria del Comitato esecutivo dell'Olp e il dipartimento per gli Affari per i negoziati annunciano che il segretario esecutivo e capo del dipartimento dei negoziati è stato infettato dal coronavirus e gli augura una pronta guarigione. Si scusa per aver cancellato tutti i suoi appuntamenti fino alla sua completa guarigione". (Res)