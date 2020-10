Tunisia: ministro Esteri, al fianco del Sudan del processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è al fianco del Sudan nel processo di pace. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri tunisino, Othman Jerandi, che in una nota commentato l’accordo di pace firmato lo scorso 3 ottobre a Giuba fra il governo e i movimenti armati locali. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri tunisino, Jerandi ha avuto ieri un colloquio con l’omologo sudanese Omar Qamar al Din Ismail, al quale ha sottolineato come l’accordo di pace di Giuba rappresenti “un passo importante" sulla strada del progresso e stabilità del Sudab. "La Tunisia è al fianco del Sudan nel suo processo di pace", ha assicurato il ministro degli Esteri tunisino, ribadendo la solidarietà del Paese nordafricano al Sudan per realizzare le aspirazioni del suo popolo in materia di sicurezza, stabilità e sviluppo. Le due parti hanno accolto con favore le relazioni tra i Paesi, ribadendo la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. (segue) (Tut)